Тарас Саків став гравцем Миная, інформує офіційний сайт клубу. Про деталі контракту наразі не повідомляється.

Минай підписав першого африканця у своїй історії

Варто відзначити, що оборонець вже встиг зіграти за команду Кобіна в офіційному поєдинку. Він провів весь матч зліва в захисті у складі Миная.

Зазначимо, Тарас Саків нещодавно покинув Рух. 22-річний гравець взяв участь у шести матчах за "жовто-чорних" у Першій лізі та в одному в УПЛ, але результативними діями не відзначався. До цього гравець виступав за полтавську Ворсклу протягом чотирьох сезонів.

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