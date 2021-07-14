Минай офіційно включено до складу УПЛ сезону 2021/22
Склад елітного дивізіону чемпіонату України нарешті повністю укомплектовано.
Футбольний клуб Минай у новому сезоні виступатиме в Українській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт організації.
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Виконавчий комітет УАФ погодив пропозицію УПЛ (рішення загальних зборів від 12.07.2021) щодо включення закарпатців до складу учасників УПЛ на сезон 2021/22.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Минай посів останню сходинку турнірної таблиці УПЛ і понизився у класі. Олімпік, який став передостаннім, знявся з розіграшу і місце донеччан в еліті посіла саме команда Василя Кобіна.
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