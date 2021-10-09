Закарпатський колектив не надто довго залишався без головного тренера після відходу Василя Кобіна.

Новим коучем Миная став Ігор Леонов, повідомляє офіційний сайт клубу. Вже сьогодні, 9 жовтня, він приступив до виконання своїх обов’язків. Терміни контракту не уточнюються.

Минай був розбитий Кішвардою – Селезньов забив єдиний гол закарпатців

Разом з Ігорем у тренерський штаб команди увійшов екс-гравець донецького Шахтаря та збірної України Михайло Старостяк. Леонов же більшу частину своєї футбольної кар'єри провів у Донецьку. Працювати тренером Ігор розпочав у Іллічівці (нині Маріуполь), далі були академія "гірників" та Арсенал-Київ.

Цікаво, що преса серед претендентів на місце Василя Кобіна називала Володимира Шарана та Ігоря Климовського.

Минай після 10-ти турів розташувався на передостанній сходинці УПЛ, маючи у своєму активі лише одну перемогу та три мирові.

"Усі думають, що я готовий повіситися": Шевченко, Філімонов і Ко – про Лужники-99, де Україна відправила Росію у траур