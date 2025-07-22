"Минуло 10 років з дня заснування Минаю. Повірте, це довгий і важкий шлях. За цей період ми встигли перетворити аматорську команду на учасника УПЛ. Поєднували в одному колективі невпізнаваних місцевих вихованців та справжніх зірок українського футболу.

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Запрошували в крихітне селище великих тренерів. Були андердогами, а творили справжні сенсації. Відкрили для українського футболу гравців, які не просто мають попит, а потрапляють у топ бомбардирів чемпіонату. Це були 10 насичених років. Але зараз ми змушені сказати: "До побачення".

У сезоні-2025/26 Минай не братиме участі. Клуб бере паузу через фінансові труднощі. Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Як повідомляє Sport.ua, президент ПФЛ Олександр Каденко підтвердив, що замінити Минай в Першій лізі може запорізький МФК Металург.

"Згідно з регламентом Минай замінює команда, яка за підсумками минулого сезону посіла 14-те місце в Першій лізі й поступилася в раунді плей-оф. Йдеться про МФК Металург. Ми вже звернулися до запоріжців із запитом, чи готові вони знову виступати в Першому дивізіоні. Попередня домовленість є. Найближчим часом повинні отримати офіційну відповідь, а вже на завтрашньому засіданні Центральної Ради буде затверджено остаточний список учасників", – цитує видання Каденка.

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