Головним тренером команди став Микола Цимбал, повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ. Інформація про призначення Олександра Севідова виявилася поспішною.

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Для 36-річного Цимбала це буде перший досвід самостійної роботи. У структурі Миная він з 2019-го. Фахівець добре знає усіх гравців закарпатців, оскільки допомагав Василю Кобіну упродовж поточного сезону.

Додамо, що після 18 турів Минай посідає передостанню сходинку УПЛ, випереджаючи Рух всього на одне очко.

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