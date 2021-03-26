Минай офіційно оголосив ім'я нового тренера – несподіваний вибір
15:30 - Читать на русском
Минай зміг здивувати призначенням фахівця, який замінить Василя Кобіна.
Головним тренером команди став Микола Цимбал, повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ. Інформація про призначення Олександра Севідова виявилася поспішною.
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Для 36-річного Цимбала це буде перший досвід самостійної роботи. У структурі Миная він з 2019-го. Фахівець добре знає усіх гравців закарпатців, оскільки допомагав Василю Кобіну упродовж поточного сезону.
Додамо, що після 18 турів Минай посідає передостанню сходинку УПЛ, випереджаючи Рух всього на одне очко.
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