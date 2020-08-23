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Минай обрав транслятора домашніх матчів УПЛ

15:06 - Читать на русском
Минай обрав транслятора домашніх матчів УПЛ
Минай / Фото з відкритих джерел

Чемпіон Першої ліги приєднався до більшості клубів і делегував права на показ своїх матчів каналам "Футбол 1/2/3".

Домашні матчі Миная в українській Прем’єр-лізі буде показувати телеканал "Футбол 1/2/3", повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

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Зазначимо, що підопічні Василя Кобіна гратимуть свої матчі в Ужгороді на стадіоні Авангард. У цьому сезоні вони проведуть там 13 домашніх поєдинків.

Нагадаємо, дебютний поєдинок закарпатців у найвищому дивізіоні проти Львова, який мав відбутися 22 серпня, було перенесено через спалах коронавірусу у львівському клубі.

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Теги
телебачення Футбол 1 Минай Минай
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