"Оптимізм у голосі? Звісно. Знаєте, якби не було оптимізму і бажання, то я б тут не перебував. Два дні тому керівництво Миная зателефонувало і зробило мені пропозицію. Це дуже хороший проект, мені давно імпонує ця команда.

Минай офіційно призначив нового наставника – він працював у Шахтарі та Маріуполі

Тут у Закарпатті – цікавий район, і ця команда повинна бути не внизу, не на лідируючих позиціях, але вище. Ситуація непроста, команда недобрала багато очок, по грі могли набрати більше. Але будемо робити все можливе і неможливе.

На який період підписав контракт? До кінця сезону. Але я за тривалими контрактами на два-три роки ніколи не женусь. Найголовніше – щоб грала моя команда, а хлопці, думаю, ще себе покажуть", – цитує Леонова FanDay.

Після 9-ти турів УПЛ Минай залишається у зоні вильоту з 15-ма очками.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту