Як відомо, Минай досі залишається без головного тренера. Серед кандидатів на вакантну посаду фігурують прізвища Олега Лужного, Юрія Мороза, Романа Григорчука та Ігоря Климовського. Однак головним фаворитом вважається Володимир Шаран, який вже провів переговори з керівництвом закарпатського клубу.

Основний голкіпер Миная попрощався з клубом

За інформацією Meta Ratings, боси "лисів" після зустрічі з екс-наставником Олександрії взяли час на роздуми. Головна проблема – у Минаї поки не готові до різкого збільшення зарплатної відомості та покращення умов підготовки футболістів до матчів. У клубі сподівалися, що новий тренер вишукуватиме невикористані резерви у тих гравців, які вже перебувають на контракті, а не робитиме ставку на запрошення відомих новачків із вищими фінансовими умовами.

Тож у клубі поки не вирішили, який вектор розвитку обрати: шукати додаткові кошти і виконувати побажання зіркового тренера, чи запросити у команду скромнішого спеціаліста. У зв’язку з цим плани підготовки закарпатців до весняної частини сезону поки що відійшли на другий план.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці, маючи у своєму активі 10 очок.

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