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Минай назвав причину надвисокої вартості квитків на матч з Динамо

11:14 1385 Читать на русском
Минай назвав причину надвисокої вартості квитків на матч з Динамо
ФК Минай

Друголіговий ФК Минай повідомив, що збільший вартість квитків на матч з київським Динамо через спорудження додаткових трибун спеціально для цього поєдинку.

"Знаємо, що ціна квитка на поєдинок із Динамо значно, у рази, відрізняється від вартості входу на інші матчі.

Минай – Динамо: квитки на матч Кубка України коштуватимуть 250 і 400 грн

Ми не хотіли завищувати ціни, але враховуючи економічну ситуацію та собівартість монтажних робіт додаткових трибун, аби забезпечити шалений попит, який є наразі, прийняли таке рішення", – повідомляє прес-служба Миная.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться в середу, 31 жовтня. Початок матчу – о 14:00.

Тренер Миная: Ми не боїмося Динамо

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
1
дн
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15
год
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15
хв
Динамо
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