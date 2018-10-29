Минай назвав причину надвисокої вартості квитків на матч з Динамо

Друголіговий ФК Минай повідомив, що збільший вартість квитків на матч з київським Динамо через спорудження додаткових трибун спеціально для цього поєдинку.

"Знаємо, що ціна квитка на поєдинок із Динамо значно, у рази, відрізняється від вартості входу на інші матчі.

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Ми не хотіли завищувати ціни, але враховуючи економічну ситуацію та собівартість монтажних робіт додаткових трибун, аби забезпечити шалений попит, який є наразі, прийняли таке рішення", – повідомляє прес-служба Миная.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться в середу, 31 жовтня. Початок матчу – о 14:00.

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