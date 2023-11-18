Минай назвав асистентів Любеновіча у новому тренерському штабі
12:51 - Читать на русском
Желько Любеновіч став головним тренером Миная. Серб буде працювати з новим тренерським штабом.
Минай офіційно оголосив про призначення Желько Любеновіча на посаду головного тренера команди.
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Як повідомляє клубна прес-служба закарпатців, допомагати керувати командою Любеновічу у тренерському штабі будуть асистент Ігор Дудник та тренер воротарів Андрій Новак. Новим командним лікарем призначено Віталія Деяка.
Нагадаємо, Минай посідає останнє місце УПЛ. Закарпатці набрали лише 6 очок у 14-ти матчах, не здобувши жодної перемоги.
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