Головний тренер Миная Василь Кобін може покинути свою посаду вже після матчу 19-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Минай готовий звільнити Кобіна, якщо команда не зможе перемогти Маріуполь найближчими вихідними, повідомляє Sport.ua.

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Таке рішення пояснюється незадовільною формою закарпатців у 2021 році – перемога над Олімпіком та 4 поразки несуть загрозу планам клубу втриматись у еліті українського футболу.

До слова, Минай посідає 13 місце у турнірній таблиці з 13 пунктами в активі – останній Львів відстає лише на одне очко.

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