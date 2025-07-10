Президент ПФЛ озвучив сценарій на випадок, якщо закарпатці не стартують у новому сезоні.

Підготовку до сезону 2025/26 досі не розпочав лише один клуб Першої ліги – Минай. Президент ПФЛ Олександр Каденко в коментарі Sport.ua пояснив ситуацію: "З-поміж клубів ПФЛ невизначеність тільки з Минаєм, який залишився без головного тренера, провідних футболістів.

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Проте ситуація ще не критична, пригадується, й раніше Минай вирішував кадрові питання в останній момент й все обходилося.

Я в курсі, що кілька днів тому керівництво Миная контактувало зі своїми колегами з друголігового Ужгорода на тему обміну дивізіонами. Але "містяни" вирішили не форсувати подій й залишилися в Другій лізі. Представники Миная про якісь проблеми мене не інформували. Думаю, що до кінця наступного тижня Минай повідомить про продовження виступів в першоліговій першості чи візьме паузу й зосередиться на підготовці зміни. Якщо все ж вирішать зійти з дистанції, то, згідно з Регламентом, їх замінить запорізький Металург, який посів 14-те місце в Першій лізі, але програв у плей-офф".

Минай ще у сезоні 2023/24 виступав в українській Прем'єр-лізі. В минулій кампанії закарпатська команда посіла 12-те місце у Першій лізі групи Вибування.

Минай має розпочати новий офіційний сезон вже 2 серпня матчем проти Металіста.

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