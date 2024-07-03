Останнім часом все більше фахівців сватають Минай на місце СК Дніпро-1 у разі припинення виступів команди Юрія Максимова на професійній арені. Однак не все так просто з поверненням закарпатців в еліту.

Минай відреагував на можливість замінити СК Дніпро-1 в УПЛ

За інформацією Sport.ua, Минай-арена та стадіон Авангард у сусідньому Ужгороді не відповідають вимогам УПЛ, і там заборонено проводити календарні матчі. Відповідно закарпатцям у кращому випадку доведеться шукати притулку в сусідніх Львові чи Рівному. А це додаткові відчутні витрати на оренду стадіонів, постійні переїзди, проживання в готелях. Велике питання, чи влаштує це керівництво Миная, бюджет якого не вражає навіть за мірками Першої ліги.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 мав визначитись зі своїм майбутнім 1 липня, однак переніс ухвалення остаточного рішення на тиждень.

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