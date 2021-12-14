Форвард Миная Рустам Ахмедзаде близький до переходу в азербайджанський Карабах.

Ахмедзаде прибув до Баку, де вже сьогодні має пройти медогляд у місцевому Карабаху, повідомляє meta-ratings.

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Якщо все пройде добре, то нападник вже цієї зими змінить клубну прописку. Додамо, що контракт Рустама з Минаєм розрахований до літа 2024 року, а от сума потенційного трансферу наразі не розголошуються.

Відзначимо, що Карабах є 8-кратним переможцем чемпіонату Азербайджана, проте в минулому сезоні тріумфував Нефтчі. Наразі команда очолює турнірну таблицю, маючи 5-очковий відрив від другого місця.

До слова, Ахмедзаде провів 12 матчів у складі Миная у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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