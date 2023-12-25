Головний тренер Миная Желько Любеновіч розповів про плани клубу на зимову підготовку до другої половини сезону.

"Збираємось 11 січня. Перший, втягувальний, збір проводитимемо в Ужгороді.

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Можливо, потім полетимо до Туреччини. Це стане остаточно відомо незадовго до Нового року", – поділився Любеновіч у коментарі UA-Футбол.

Додамо, що Минай посідає останнє місце в УПЛ, набравши лише 6 очок у 15 матчах. Любеновіч очолив команду в листопаді 2023 року, змінивши на посаді Володимира Шарана.

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