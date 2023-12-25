Минай може провести збори в Туреччині
"Збираємось 11 січня. Перший, втягувальний, збір проводитимемо в Ужгороді.
Полісся може повернути в УПЛ колишню зірку Зорі, – ТаТоТаке
Можливо, потім полетимо до Туреччини. Це стане остаточно відомо незадовго до Нового року", – поділився Любеновіч у коментарі UA-Футбол.
Додамо, що Минай посідає останнє місце в УПЛ, набравши лише 6 очок у 15 матчах. Любеновіч очолив команду в листопаді 2023 року, змінивши на посаді Володимира Шарана.
Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter