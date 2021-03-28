Минай у перерві на міжнародні поєдинки провів товариську зустріч із угорською Кішвардою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Минай – Кішварда – 1:2

Голи: Угочукву, 50, (пен.) – Сасса, 18, Бумба, 76

Початок гри вийшов досі рівним, проте це не завадило Кішварді відзначитись забитим голом – Сасса головою замкнув навіс з правого флангу. Другий тайм почався із гола Миная – Пиняшко знесли у штрафному майданчику, а Угочукву "паненкою" реалізував 11-метровий.

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По перерві Минай краще виглядав, Пиняшко мав ще два непоганих моменти, проте забити йому не вдавалось. Чи не єдина гостра відповідь Кішварди ж завершилась голом Бумби у нижній кут метрів з 14. Попри всі намагання, Минай так і не зміг вдруге вирівняти положення.

Відзначимо, що це був дебютний матч Миколи Цимбала на чолі клубу після звільнення Василя Кобіна. Наступний поєдинок минайці проведуть з Колосом 4 квітня, початок о 14:00.

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