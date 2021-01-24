Минай із Мілевським, Кополовцем та потенційними новачками вирушив на зимовий збір
17:45 - Читать на русском
Минай розпочав підготовку до другої частини сезону УПЛ із неочікуваним підсиленням складу.
Команда вчора, 23 січня, вилетіла до Туреччини на тренувальний збір у складі 23 гравців.
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Відзначимо присутність у списку спортивного директора клубу Михайла Кополовця та найгучніше зимове придбання – Артема Мілевського. Також, офіційний сайт Миная повідомляє, що разом із командою вилетіли і потенційні новачки.
Додамо, що після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.
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