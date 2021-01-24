Команда вчора, 23 січня, вилетіла до Туреччини на тренувальний збір у складі 23 гравців.

Минай оголосив про підписання нігерійського велетня з досвідом виступів у Європі

Відзначимо присутність у списку спортивного директора клубу Михайла Кополовця та найгучніше зимове придбання – Артема Мілевського. Також, офіційний сайт Миная повідомляє, що разом із командою вилетіли і потенційні новачки.

Додамо, що після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.

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