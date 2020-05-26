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Минай готується до матчу з Динамо попри невизначеність з рестартом сезону в Першій лізі

08:28 533 Читать на русском
Минай готується до матчу з Динамо попри невизначеність з рестартом сезону в Першій лізі
Василь Кобін / фото: Минай

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів, за яких умов його команда погодиться дограти сезон у Першій лізі.

"Минай наполегливо готується як до можливого відновлення першості, так і до півфінального кубкового протистояння з Динамо. Однак якщо нам запропонують зіграти в міні-турнірі за право підвищитися в класі, то ми відмовимося.

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Минай за визначення лауреатів тільки з дотриманням чинного регламенту. Ми хочемо догравати сезон в тому форматі, в якому його і починали", – сказав Кобін у коментарі Команда 1.

Нагадаємо, Минай у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, відстаючи від лідера – львівського Руха – на два пункти. Окрім того, команда, яку очолює Василь Кобін, повинна зіграти з київським Динамо у півфіналі Кубка України.

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Кубок України Минай Минай Василь Кобін Василь Кобін Перша ліга
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