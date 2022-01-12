Минай поступово починає визначатись з планами на зимову перерву.

Минай все ще не визначився з новим тренером, проте вже домовився про два контрольні поєдинки, повідомляє meta-ratings.

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22 січня закарпатці мають зустрітись з угорським Дебреценом, а 28-го зіграє з Ужгородом з Першої ліги.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі всього 10 очок.

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