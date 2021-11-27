Динамо обіграло Минай у поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Динамо могло вийти вперед вже на 2 хвилині зустрічі, проте передачу Вербіча не змогли замкнути ні Гармаш, ні Буяльський. На 11-й хвилині Буяльський заробив пенальті, а Циганков легко його реалізував, забивши свій 70-й м'яч в рамках УПЛ. До перерви Гармаш міг подвоїти перевагу, але його удар після прострілу Миколенка влучив у поперечку.

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У другій половині Минай перехопив ініціативу та мав два непоганих шанси, аби зрівняти рахунок. Пізніше Селезньов класно пробив у стійку – Бущан не мав шансів врятувати команду. А Шапаренко на 6 компенсованій хвилині поставив крапку в зустрічі, розстрілявши ворота після передачі Сидорчука в центр.

Таким чином, Динамо набрало 41 очко та залишилось на першому місці в УПЛ, а Минай з 10 пунктами розташувався на п'ятнадцятій сходинці.