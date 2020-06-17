Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Минай приймав Динамо у півфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу Минай – Динамо на Футбол 24.

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд дублем вже у першій половині матчу зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

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Данський хавбек подарував шанс киянам довести рахунок до розгромного, заробивши пенальті, але Фран Соль не зміг його реалізувати – м'яч пролетів повз ворота. Після перерви Вербіч забив третій гол киян, але арбтір матчу скасувала взяття воріт через офсайд.

У фіналі Динамо зустрінеться з переможцем пари Маріуполь – Ворскла.

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