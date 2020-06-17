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МИНАЙ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

17:45 - Читать на русском
Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу
Минай – Динамо – відео голів та огляд матчу

Минай приймав Динамо у півфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу Минай – Динамо на Футбол 24.

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд дублем вже у першій половині матчу зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Минай – Динамо: фанати вивісили плакат на підтримку поліцейського, причетного до вбивства Джорджа Флойда

Данський хавбек подарував шанс киянам довести рахунок до розгромного, заробивши пенальті, але Фран Соль не зміг його реалізувати – м'яч пролетів повз ворота. Після перерви Вербіч забив третій гол киян, але арбтір матчу скасувала взяття воріт через офсайд.

У фіналі Динамо зустрінеться з переможцем пари Маріуполь – Ворскла.

Динамо впевнено обіграло Минай і вийшло у фінал Кубка України – дубль резервіста, жах форварда киян

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Динамо Динамо Кубок України Минай Минай Минай - Динамо Відеоновини
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