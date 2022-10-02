Минай вдома мінімально поступився Динамо (0:1) в 5 турі УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Минай у перші пів години був навіть ближчим до гола, однак забити не зумів. Динамо з часом захопило ініціативу та почало створювати непогані моменти.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова

Господарів рятував голкіпер. Бандура спершу потягнув удар Забарного після кутового, а потім дістав складний м'яч від Буяльського.

Динамо все ж знайшло свій гол, коли Дубінчак прострілив з лівого флангу, а м'яч відскочив до Циганкова. Віктор ударом у дотик пробив точно в кут і приніс гостям перемогу.