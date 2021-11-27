Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. Команди підходять до поєдинку на різних полюсах таблиці. Якщо кияни лідирують у чемпіонаті, випереджаючи Шахтар завдяки кращій різниці голів, то закарпатці – треті з кінця, лише на 3 очки відірвавшись від Маріуполя, який йде останнім.

Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ

Команда Ігоря Леонова спробує перервати безвиграшну серію, яка розпочалася ще в серпні. Єдина перемога Миная зафіксована ще у першому турі в поєдинку проти Олександрії. З того часу закарпатці не можуть виграти у 14-ти матчах – 7 поразок і 7 нічиїх. В останніх двох турах Минай міг перервати цю серію, але обидва рази втрачав перемогу на останніх хвилинах – спершу "лиси" відпустили Інгулець, а посеред тижня на останніх секундах пропустили від Колоса.

Динамо ж у вівторок оформило виліт з єврокубків. Підопічні Мірчі Луческу видали непоганий матч проти Баварії і навіть забили перший гол у груповому турнірі ЛЧ, але це не врятувало киян від чергової поразки та неминучого вильоту з єврокубків за підсумками 6-го туру. А от в УПЛ у Динамо більш-менш порядок, якщо не враховувати поразку від Ворскли в позаминулому турі.

Це 6-й матч в історії протистоянь Динамо і Миная. Кияни виграли всі 5 попередніх поєдинків із загальною різницею 14:1. При цьому "біло-сині" не забивали менше двох голів за гру. Мірча Луческу провів певні зміни – зокрема, у старті вийшов Артем Шабанов, який не грав майже місяць. Натомість Олександр Сирота сів у запас. Отримав свій шанс і Беньямін Вербіч, якому сьогодні виповнилося 28 років. На позиції центрфорварда діє Денис Гармаш.

Стартові склади:

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Горін, Синьогуб – Хахльов, Петрусенко – Білоног, Кулієв, Книш – Ахмедзаде.

Запасні: Пеньков, Коваленко, Селезньов, Байдал, Вишневський, Матіч, Кобак, Багайоко, Месхі.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Гармаш.

Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Андрієвський, Караваєв, Вітінью, Сирота, Шкурін, Антюх.