Минай – Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубка України – цікаві зміни від Михайличенка

Минай приймає Динамо в 1/2 фіналу Кубка України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", стартує о 14:00. Це вже друга кубкова дуель команд за останні 2 сезони. У попередньому розіграші кияни здолали закарпатців з рахунком 3:1 та вийшли у чвертьфінал, де їх зупинив Шахтар. Динамо взяло реванш у "гірників", а також обіграло Олександрію на шляху до півфіналу. Минай вибив Інгулець, Львів, Волинь і Калуш. Команда Кобіна також претендує на вихід в УПЛ, не поступившись жодного разу за останні 6 матчів у всіх турнірах. Безпрограшня серія підопічних Михайличенка налічує 2 поєдинки.

Минай – Динамо: анонс і прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України

Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу 17 червня 2020 – 1/2 фіналу Кубка України

Олексій Михайличенко робить кілька цікавих змін у стартовому складі порівняно з останнім матчем УПЛ. Бойко, Караваєв, Піваріч, Дуелунд, Вербіч, Де Пена і Соль виходять замість Бущана, Кендзьори, Миколенка, Сидорчука, Цітаішвілі, Буяльського і Русина. Причому на місці правого вінгера гратиме хтось з лівих крайків.

Минай: Попович – Жичиков, Допілка, Маткобожик, Стасюк – Вагін, Книш – Глагола, Орінчак, Пиняшко – Нурієв

Динамо: Бойко (к) – Караваєв, Попов, Шабанов, Піваріч – Шепелєв, Андрієвський – Вербіч, Дуелунд, Де Пена – Соль