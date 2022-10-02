Минай приймає київське Динамо у матчі 5-го туру УПЛ. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію, шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:00. Команда Шарана випереджає киян у турнірній таблиці на одне очко. "Біло-сині" після провального старту сезону (2 поразки у трьох поєдинках) перебувають на 13-й позиції. Минай програв усі шість попередніх матчів проти Динамо із загальною різницею м'ячів 1:16. Пряма трансляція гри буде доступна на Setanta Sports+ (лінійний телеканал) та OTT Setanta Sports.

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Склади команд:

Минай: Бандура, Нємчанінов, Горін, Гончар, Трубочкін, Хахльов, Вітенчук, Воробчак, Кулієв, Вишневський, Твердохліб

Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Бурда, Кендзьора, Кравченко, Андрієвський, Лонвейк, Караваєв, Парріс, Ванат, Бєсєдін