Желько Любеновіч дебютував у ролі головного тренера Миная, зазнавши мінімальної поразки від Кривбаса – однак мінімальною її зробили сейви Бандури. Можна тільки відзначити, що в першу годину зустрічі закарпатці більш-менш нормально закривались, змушуючи суперника лупити з дистанції чи зі стандартів, однак ближче до кінця зустрічі не було і цього. Дива не сталося.

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Минай залишається на дні таблиці, без перемог і без перспектив. На щось сподіватись команда могла з футболом, який ще під керівництвом Володимира Шарана демонстрували у першому турі – коли "лисиці" дисципліновано захищались, сміливо прикривали простір між лініями й агресивно пресингували. Нині ж у футболі Миная просто нічого відзначити.

Для Динамо сьогоднішній поєдинок мав би стати легкою прогулянкою. В теорії, можна було б очікувати проблем через спрощення гри киян – Олександр Шовковський відмовився від коротких розіграшів, почавши працювати в режимі "швидких флангів", немов середняк. Це могло б створити труднощі у матчах з такими ж прагматичними колективами, однак "біло-сині" впевнено переграли Кривбас і Рух. А це значно крутіші команди, ніж Минай.

Так, столичний колектив втратив у яскравості. Той же поєдинок з Рухом виявився доволі нудним. Ну і нехай – для Динамо зараз важливо просто набирати очки. Після двох поспіль перемог кияни наблизились до Шахтаря на відстань трьох очок, а до першої позиції не вистачає одинадцять – не так і багато, враховуючи наявність трьох матчів у запасі, не рахуючи сьогоднішнього.

Прагматизм зараз рулить в УПЛ, а склад Динамо дозволяє бути найкрутішим із усіх середняків. Підопічні Олександра Шовковського можуть не просто врятувати сезон, а і зачепитись за золото, як і бажали влітку – але поки що необхідно просто завершити осінньо-зимову частину. Без нервів і з двома перемогами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Ярмоленко, Діалло

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Динамо

Минай: Бандура – Дмитрук, Мельник, Нємчанінов, Булеза – Петько, Вітенчук – Кораблін, Одарюк, Твердохліб – Вишневський

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Волошин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

А що, хтось очікує іншого результату? Минай досі виглядав безнадійно, а Динамо знову біжить, бореться і перемагає. Будь-який результат, окрім впевненої звитяги киян, стане мегасенсацією.

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