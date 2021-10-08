Минай провів спаринг з Кішвардою під час міжнародної паузи. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі

Кішварда – Минай – 4:1

Голи: Асані, Етвьош, Лукас, (пен.), Камай, – Селезньов, (пен.)

Поєдинок розпочався дуже невдало для Миная – ще до перерви Кішварда відвантажила у ворота українського клубу 4 м'ячі. Закарпатці змогли забити гол престижу – Селезньов реалізував пенальті у другому таймі, проте Кішварда втримала перемогу.

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До слова, Селезньов ще не забивав за Минай у офіційних матчах, зігравши у 8 поєдинках. Наступний матч відбудеться 17 жовтня у рамках чемпіонату України, суперником буде Десна.

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