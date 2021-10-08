Минай був розбитий Кішвардою – Селезньов забив єдиний гол закарпатців
Минай провів спаринг з Кішвардою під час міжнародної паузи. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
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Кішварда – Минай – 4:1
Голи: Асані, Етвьош, Лукас, (пен.), Камай, – Селезньов, (пен.)
Поєдинок розпочався дуже невдало для Миная – ще до перерви Кішварда відвантажила у ворота українського клубу 4 м'ячі. Закарпатці змогли забити гол престижу – Селезньов реалізував пенальті у другому таймі, проте Кішварда втримала перемогу.
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До слова, Селезньов ще не забивав за Минай у офіційних матчах, зігравши у 8 поєдинках. Наступний матч відбудеться 17 жовтня у рамках чемпіонату України, суперником буде Десна.
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