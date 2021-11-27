"Минай буде битися самовіддано": Циганик – про можливу втрату очок Динамо і ротацію від Луческу
Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що команді Ігоря Леонова поки не під силу протистояти чинному чемпіону країни.
"Динамо зараз перебуває в хорошій формі. Не думаю, що Минай може створити проблеми динамівцям. Хоча, без сумніву, битися будуть самовіддано.
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Не варто чекати на велику ротацію від Мірчі Луческу. Потрібно догравати чемпіонат з максимумом очок. Поєдинок останнього туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки на виїзді вже нічого не вирішує, тому в Португалії вже можна застосувати ротацію. Маю передчуття, що заб’є Віктор Циганков. Не щастить останнім часом капітану киян", – сказав Циганик у коментарі PБ.
Нагадаємо, зустріч між Минаєм і Динамо відбудеться вже сьогодні, 27 листопада. Початок зустрічі о 14:00.