Минай – Зоря

Старт Миная у чемпіонаті розчаровує. Команда стартувала з розгрому від Динамо, але продемонструвала класний пресинг і перспективну систему оборони. Здавалося, що закарпатці у новому сезоні здивують, але ні – команда програла ЛНЗ і Металісту 1925, не забивши жодного гола й пропустивши чотири, а з СК Дніпро-1 була зафіксована нічия. Особливо тривожать поразки від черкасців і харків'ян, адже вони є конкурентами в боротьбі за виживання.

Не можна сказати, що футбол Миная є жахливим чи кризовим, але взнаки дається слабкий кадровий ресурс. "Лисиці" вкрай бідно виглядають у позиційному наступі, а компенсувати проблеми стандартами не вдається – раніше за це відповідав Хахльов, якого в команді вже давно немає. Як наслідок, за чотири тури підопічні Володимира Шарана награли всього на 2,7 очікуваних голів, а забили і того менше.

Зоря теж почала чемпіонат невдало. Луганці зазнали поразок від Руха й Кривбаса, а з Олександрією розписала нульову нічию. Успіхом був лишень поєдинок з Ворсклою, де вдалося перемогти з рахунком 2:1, однак там відверто пощастило з обороною полтавців – схожий футбол у матчі зі Славією не пройшов (поразка 0:2). Щонайбільш важливо, в усіх чотирьох турах команда змогла видати тільки один переконливий тайм.

Поки що по Зорі важко робити далекоглядні висновки. Тут є як дуже перспективні напрацювання (лонгболи від центрбеків, пресинг, тактична гнучкість), так і серйозні вразливості (оборона, позиційна атака, фізична готовність). На європейському рівні "чорно-білі" поки що нульові, однак в УПЛ від них можна очікувати всякого – хоча в цілому ситуація невесела.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Русин, Бутко, Данченко, Мацапура

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Зоря

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Кравчук – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Булеза – Панасенко, Твердохліб – Вишневський

Зоря: Турбаєвський – Жордан, Батагов, Снурніцин – Кирюханцев, Дришлюк, Мишньов, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай як статистично, так і суто по результатах має найгіршу атаку та найгіршу оборону чемпіонату. Не дивно, що букмекери вважають фаворитом Зорю. Щоправда, показники луганців не набагато краще, а їхня здатність розкривати оборонні блоки аутсайдерів викликає питання – особливо з огляду на схему 5-4-1 з тактикою лонгболів у атаці.

Поки що луганці не продемонстрували здатності стабільно перемагати команди рівня Миная, тож ми поставимо на результативну нічию.

Ворскла – Чорноморець

Полтавці справляють гнітюче враження на старті сезону. Команда вилетіла з єврокубків у першому ж раунді, а в чемпіонаті зазнала розгрому від Руха (1:4) та програла Зорі (1:2) – до речі, там теж мав статись розгром за тайм. Перемога над Вересом надії на світле майбутнє не додала, адже рівняни у компенсований час могли відігратись (їхній гол не зарахували).

Зате Ворскла прославилась на весь світ своїм білд-апом, зібравши десять мільйонів переглядів у соцмережах. А це не перший такий ляп – автогол року в матчі проти Руха почався з точно такого ж розіграшу.

Тут можна ставити питання до Ісенка, адже він і на виході не вражає, і на лінії не дає надійності. Втім, у Ворскли не вдається майже все – із позитиву можна відзначити тільки неймовірно високу інтенсивність гри без м'яча, що говорить про класну фізичну підготовку. В цілому, ситуація йде до відставки Віктора Скрипника, адже прогресу немає. В нинішніх умовах йому буде дуже важко переломити ситуацію.

У Чорноморця ситуація протилежна. Одесити демонструють прекрасну систему пресингу та позиційного наступу, а їхнє кадрове підсилення виявилось надзвичайно цікавим. Деякі футболісти (той же Шпорн) в Україні виглядають іншопланетянами в хорошому розумінні. Команда виглядає надзвичайно симпатичною, здобувши три перемоги у чотирьох турах і забиваючи не менше двох голів – причому тиждень тому "моряки" перемогли Динамо з рахунком 3:2. Вдруге за п'ять місяців.

Все це – заслуга Романа Григорчука. Суто завдяки його роботі скромний за ресурсами колектив демонструє чи не найкращий футбол в УПЛ, однак йому критично бракує глибини складу. Одеситам важко даються заміни та гра у високому темпі понад годину – а без цього починає розвалюватись персональний пресинг, який і є основою успіху Чорноморця. Крім того, бракує звичайної ротації, що вилилось у поразку від Колоса.

Між тим, у матчі з Ворсклою бігати доведеться дуже багато. Чи витримає Чорноморець? Будемо дивитись. Матч обіцяє бути цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Войтіховський, Бадібанга (Чорноморець)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Білик – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Кузик, Шпорн, Васильєв – Брагару, Ієде, Бойчук

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський – Скляр, Павлюк – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Чорноморець виглядає значно сильнішим за нинішню Ворсклу, однак букмекери чомусь так не вважають. Коефіцієнти на перемогу обох колективів приблизно рівні. Дійсно, після таких матчів, як проти Динамо, середнякам треба ротація – а її у одеситів немає. Та із за показником очікуваних пропущених команди рівні.

Все це підвищує шанси на осічку одеситів, але ми поставимо на їхній тріумф. Достатньо подивитись на пресинг "моряків" та на білд-ап "зелено-білих", а ще краще – на статистику очікуваних голів чи на моменти суперників Ворскли. Підопічні Романа Григорчука прямо зараз значно потужніші.

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