У рамках 11-го туру УПЛ Минай приймає Зорю, Колос зустрінеться з Десною, а Інгулець – з Олімпіком. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Зоря

Минай – досить цікавий дебютант УПЛ. Інші два новачки набагато цікавіші в тактичному плані, але у них досі немає перемог – а в олдскульних закарпатців з максимально простим футболом від оборони їх аж дві. Підопічним Василя Кобіна вдалося переграти досить серйозних суперників (Олександрію та СК Дніпро-1), причому в останньому турі "лисиці" забили три голи без свого основного нападника. Що найбільш важливо, обидві звитяги були здобуті в Ужгороді.

Втім, переоцінювати успіхи не варто, адже між двома звитягами закарпатців було аж сім матчів без перемог, а СК Дніпро-1 банально перестав грати по перерві (і швидко залишився у меншості). У статистичному ж аспекті Минай надалі залишається одним з чотирьох безнадійних аутсайдерів.

Зоря до міжнародної паузи справляла досить гнітюче враження, тримаючись на дев'ятій позиції й роздаючи очки як аутсайдерам, так і прямим конкурентам на бронзу. Щонайгірше, підопічні Віктора Скрипника навіть з Інгульцем не створювали небезпечних моментів, демонструючи невисокі xG й майже не вриваючись у штрафний – втім, після 18 днів відпочинку цей же колектив розгромив АЕК у Афінах. При цьому головний тренер вперше відмовився від улюбленої схеми "ромб", зігравши в 4-3-3.

У Греції луганці зіграли прекрасно, але поки що важко сказати, наскільки стабільними вони можуть бути. Попередній тур Зоря пропускала через спалах коронавірусу, однак навіть до міжнародної паузи та з купою ігрових проблем підопічні Віктора Скрипника набрали 14,9 очікуваних очок – це рівень четвертого місця. В реальності до нього не вистачає всього п'ять залікових балів, тож сьогодні Минай потрібно перемагати за будь-яких умов.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Попович – Цвек (під питанням), Гречкін

Дискваліфіковані: Хомченовський (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Минай – Зоря

Минай: Каніболоцький – Меліченко, Лопирьонок, Саків – Меліченко, Сніжко, Ткачук, Книш – Кожанов, Нурієв – Шиндер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Циганікс – Кочергін, Іванісеня, Назарина – Громов, Гладкий, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Робити прогнози на матчі УПЛ без участі Шахтаря чи Динамо важко. Десна, наприклад, за всіма показниками повинна була громити Львів, а програла всуху. Український чемпіонат став схожим на АПЛ – тут майже всі можуть прибити майже всіх. У Миная ще й ігровий стиль вкрай неприємний для суперників, тож шанси на успіх у закарпатців є.

Втім, після розгрому АЕКа важко не сподіватися на перемогу Зорі над аутсайдером. Та і без цього тріумфу луганці сильніші практично за всіма показниками. Логіка вимагає ставити саме на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Колос – Десна

Колос чудово почав сезон, увірвавшись у боротьбу навіть за бронзові медалі, але в останніх п'яти турах підопічних Руслана Костишина лихоманить. Команда здобула всього одну перемогу (над СК Дніпро-1), розписала нічиї з Минаєм і Зорею (луганці пропустили сумнівний пенальті), а Олімпіку та Ворсклі програла – причому полтавці взагалі влаштували розгром. Все це відкотило ковалівців аж на сьому позицію в турнірній таблиці, але всього одна звитяга може підняти їх на четверту.

Розширена статистика говорить, що приблизно на четверту-шосту сходинки Колос і награв. Цікаво, що у підопічних Руслана Костишина повна рівність очікуваних забитих і пропущених голів – 14,17 і 14,17. В принципі, зависнути на цьому рівні перед зимовою паузою для Колоса було б непогано, враховуючи останні ігрові проблеми, але для цього потрібно набирати очки з Десною.

Сіверяни у попередньому турі зазнали фантастичної поразки. Підопічні Олександра Рябоконя у домашньому поєдинку зі Львовом провели 26 ударів на 3,04 xG, почасти розстрілюючи Костика з мінімальної дистанції, однак влучити у площину вдалося лишень чотири рази (+ було пару стійок і скасованих голів) – у підсумку господарі зазнали мінімальної поразки. Виглядає дотепно, але чернігівці не забили вже понад шість очікуваних голів – жодна команда так не страждає від слабкої реалізації, як Десна. Ось вам і втрата Філіппова.

Загалом же колектив виглядає найкращим середняком. Десна має найвищий xG, допустивши при цьому найменший xG ударів по власних воротах. Майже за всіма показниками сіверяни виглядають головними претендентами на бронзу, але для боротьби за медалі сьогодні потрібно перемагати Колос – інакше Ворскла залишиться на третій позиції з трьома очками відриву.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Калітвінцев, Тотовицький (Десна; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Десна

Колос: Волинець – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Смирний, Морозко – Оріховський, Антюх – Селезньов

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огіря, Арвеладзе – Картушов, Тотовицький, Мудрик – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Десна виглядає значно стабільнішою за Колос. По суті, єдиною проблемою сіверян виступає реалізація, а от ковалівці в найкращому випадку не стрибають вище голови. Попри це, робити прогноз на поєдинок важко, адже колективи досить сильні – обом до снаги відібрати очки один у одного.

Враховуючи всі ці фактори, можна зробити обережну ставку на результативну нічию.

Інгулець – Олімпік

Інгулець залишається однією з двох команд без перемог у поточному розіграші УПЛ. Петровці не вигравали навіть у контрольних поєдинках, а в останню звитягу над суперником підопічні Сергія Лавриненка святкували аж на початку серпня, у Першій лізі. За очікуваними голами, очками та іншими статистичними показниками дебютанти ліги міцно тримаються в групі аутсайдерів, хоча відвертих провалів колектив не допускає. Сім з десяти матчів Інгулець звів до нічийного рахунку, відбираючи очки навіть у претендентів на єврокубки, а при поразці від Олександрії новачки без купи основних виконавців ледь не закамбечили з 0:4.

Свою симпатичність петровці продемонстрували і в матчі проти Динамо в попередньому турі. Інгулець провів аж десять контратак, в той час як кияни за дев'ять попередніх турів пропустили всього дев'ять. При цьому підопічні Сергія Лавриненка двічі забили після стандартів, але голи скасували через мінімальні офсайди. З таким футболом Інгулець до Нового року повинен десь перемогти.

Олімпік виглядає досить перспективною жертвою. Донеччани круто починали чемпіонат, але в останніх турах виглядали вкрай нестабільно – вони програли Ворсклі й Десні, перемогли Колос на виїзді й розписали 3:3 з Маріуполем, врятувавшись від поразки у компенсований час. Статистика говорить, що команді ще й сильно щастило – донеччани забили на три голи більше, ніж очікувалось, і мали б йти на десятій позиції.

Останній же тур підопічні Ігоря Климовського взагалі пропускали через спалах COVID-19 – а після нього футболісти важко набирають форму. Втім, тут є і невеличкий бонус – тренерський штаб петровців просто не уявляє, хто вийде на поле проти Інгульця, а значить і підготуватись до донеччан складніше.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: –

Дискваліфіковані: Беніто, Бабенко (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Олімпік

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Фатєєв, Синьогуб – Шишка, Литвяк – Козак, Запорожець, Коваленко – Сітчінава

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Снурніцин, Гришко, Пасіч – Політило, Романовський – Чогадзе, Завійський, Тейшейра – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Враховуючи тривалу нестабільність Олімпіка, спалах коронавірусу в команді та значний оверперформанс в очікуваній статистиці, важко робити прогноз на перемогу донеччан. Нічия здається більш вірогідною, адже Інгулець 70% матчів звів до неї, але прямо зараз петровці демонструють занадто перспективний футбол.

Рано чи пізно команда Сергія Лавриненка повинна перемогти. Зараз випав ідеальний шанс.