В рамках 25-го туру УПЛ Минай зустрінеться з СК Дніпром-1, а Колос прийме Олександрію. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 у дограванні з Олександрію посеред тижня розписав нічию, втративши шанс наздогнати Шахтар. "Гірники" ж на вихідних перемогли, збільшивши відрив до п'яти очок – таким чином, "спортклубівці" сьогодні не мають права на осічку. Команді необхідно перемагати не тільки у зустрічі з Минаєм, а й у всіх інших поєдинках наприкінці сезону.

Настільки серйозна відповідальність тисне на футболістів. Олександр Кучер після нічиєї з Олександрією навіть заявив, що команда похитнулася психологічно. "На допомогу" СК Дніпру-1 у тяжку мить прийшов корпус арбітрів, який регулярно помиляється на користь "жовто-чорних", але покладатись тільки на суддів не можна – аналогічні послуги вони надають Шахтарю. Та і взагалі важко знайти матч, у якому вони не допускають щось вирвиглазне.

СК Дніпро-1 на окремих відрізках зустрічей демонструє топовий футбол. Статистично майже кожен поєдинок підопічних Олександра Кучера повинен завершуватись впевненою перемогою, але є кілька заковик. По-перше, високий рівень часто не може протриматись хоча б тайм. По-друге, в обороні забагато помилок, що дозволяє навіть аутсайдерам забивати по два голи з нічого.

З таким футболом проти Миная буде непросто. Ворскла тиждень тому не змогла налаштуватись в Ужгороді – і безнадійно програла з рахунком 0:2. Місяць тому тут же зазнав фіаско Кривбас, і навіть з Шахтарем "лисиці" претендували на нічию. Все вирішила суддівська помилка, хоча донеччани мали перемагати і по грі.

Так, на цьому ж відрізку сталися нічиї з Вересом і Металістом 1925, але нестабільність закарпатців пояснити легко. Вони надзвичайно обмежені в кадровому плані, та і класу бракує – що помітно по низькій реалізації та дурних помилках в обороні. При цьому Минай демонструє дуже інтенсивний футбол, агресивно пресингуючи й навіть видаючи 15-хвилинки домінування. На весь матч футболістів банально не вистачає.

Грати підопічних Володимира Шарана важко, а сьогодні вони ще й вмотивовані. Колектив опустився у зону перехідних матчів, відставши від рятівної 12-ї позиції на одне очко – і нічия не влаштує. На цій сходинці засів Металіст 1925, у якого краща статистика в особистих зустрічах.

Головний тренер Миная скаржився, що футболістам постійно надзвонюють з проханням програти – і перед матчем з СК Дніпром-1 такий випадок теж трапився. Тепер за закарпатцями слідкують особливо, а значить треба викластись на максимум. Подивимось, у що це виллється.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Пуріта

Дискваліфіковані: Мельник – Назаренко

Орієнтовні склади Минай – СК Дніпро-1

Минай: Бандура – Гончар, Кравчук, Немчанінов, Трубочкін – Горін, Вітенчук – Гечев, Твердохліб, Булеза – Вишневський

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

З огляду на всі вищезазначені нюанси, прогнозувати перемогу СК Дніпра-1 лячно. Підопічні Олександра Кучера виглядають колективом, якийсь ось-ось допустить фатальну помилку – ось уже й Олександрію не вдалося здолати на класі. А Минай стилістично й тактично навіть складніший.

Тим не менш, у грі підопічних Володимира Шарана відчувається стеля можливостей – і СК Дніпро-1 явно вищий за неї. В ідеалі. Досі "жовто-чорні" били аутсайдерів, тож поставимо на перемогу фаворита.

Колос – Олександрія

"Арії, аграрії, послухайте мене...". Якби не матюки в наступному рядку, то саме цю пісню групу Пирятин варто було б увімкнути на стадіоні у Ковалівці. Все ж, маємо "дербі" команд, які живуть з прибутків агропромислових концернів.

Причому сьогоднішнє "дербі" має важливе турнірне значення. Олександрія тримається на п'ятій позиції, замикаючи зону єврокубків, однак у підопічних Руслана Ротаня дуже важкий календар. Колос же відстає на шість залікових балів, маючи не менш тяжкий графік – втім, на них нічого не тисне. Вийде прорватись – супер, ні – ну і нехай. Сезон міг скластись значно гірше.

Чесно кажучи, в турнірний успіх "хліборобів" зовсім не віриться. По-перше, тому що перед цим вони програли Шахтарю, Зорі та Чорноморцю – не продемонструвавши нічого хорошого. По-друге, тому що колектив практично "мертвий" в атаці.

Більше одного-двох моментів з гри створити майже ніколи не вдається, хоча стандарти поставлені добре. Показовим був поєдинок проти Вереса у попередньому турі – Колос здобув мінімальну перемогу автоголу. Самі ж ковалівці створили лише один небезпечний момент. З таким футболом буде тяжко навіть проти нинішньої Олександрії.

Втім, у підопічних Руслана Ротаня схожі труднощі. Колектив якісно просуває м'яч на власній третині поля та в центрі, однак біля чужих воріт все сиплеться. Немає ні варіантів для передач, ні самих передач – точність пасів уперед низька. Олександрійці намагаються грати в позиційний футбол, але не мають для цього необхідних навичок.

Ця проблеми проявляється у всіх матчах незалежно від сили суперника. З іншого боку, "аграрії-містяни" більш-менш стримали позиційну атаку Шахтаря, та й СК Дніпру-1 мало що дозволили. Хороша оборона при слабкій системі атаки виливається в аномальну кількість нічиїх – під керівництвом Руслана Ротаня їх було а 9 у 12-ти матчах.

Цікаво, що в останніх двох поєдинках проти лідерів Олександрія взяла два очки, причому в обох випадках забивала. Після подач. Напрошується питання – якщо команда класно грає від оборони й лонгболів, то чому б не повернутись до налаштувань Володимира Шарана? Тим паче, що цей підхід приніс розгром Ворскли навесні.

Відповідь проста – Руслан Ротань так не грає. І не буде. У молодіжній збірній він навіть під пресингом французів вимагав грати коротко й низом, от тільки там були Криськів, Судаков і Бондаренко. В Олександрію таких виконавців поки що не завезли, тож будемо дивитись на "Ротань-стайл Лайт".

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Безбородько – Рибалка

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Чорноморець, Золотов – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Болбат – Ісаєнко

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Сігєєв, Мустафаєв – Кожушко, Третьяков, Ковалець

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олександрія набрала очки з двома найсильнішими командами УПЛ, але це не гарантує успіху з Колосом. Навпаки – битва з СК Дніпром-1 посеред тижня витягнула з колективу додаткові сили, а Руслан Ротань ще й на дискваліфікацію нарвався. Та і загалом футбол "аграріїв-містян" максимально сприяє осічкам у матчах, де їх не мало б бути.

Втім, "аграрії-селяни" нічим не краще. Та ж хороша оборона, та ж мертва атака. Просто стиль інший. Саме тому ми поставимо на нічию.

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