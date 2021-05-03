Столиця України оговталася від чергового жорсткого карантину, і уболівальники можуть повернутися на трибуни.

Поєдинок 25-го туру УПЛ Минай – Шахтар відбудеться з глядачами. Донеччани вже розпочали продаж квитків на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, номінальним господарем будуть закарпатці, які погодилися перенести гру до Києва через неможливість її проведення в Ужгороді у запланований час.

Нагадаємо, що за два тури до закінчення чемпіонату Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці, на чотири пункти випереджаючи Зорю. Минай розташувався на дні таблиці, відстаючи від рятівної 13-ї сходинки на 3 пункти.

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