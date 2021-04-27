Поєдинок 25-го туру УПЛ між Минаєм та Шахтарем відбудеться у Києві на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт закарпатців.

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"Причина перенесення поєдинку з Ужгорода, де попередньо він мав відбутися, – неможливість проведення матчу на Авангарді з технічних причин у вищезазначений час – 19.00.

Згідно з регламентом УПЛ сезону 2020/2021, всі ігри передостаннього туру чемпіонату мають відбутися в один час. Ще раніше УПЛ визначило, що всі матчі 25-го туру мають розпочатися саме в 19.00", – йдеться у заяві клубу.

До слова, наразі Шахтар розташувався на 2 позиції турнірної таблиці УПЛ, Минай – на останній.

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