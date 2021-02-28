Центральним матчем туру, звісно ж, є протистояння Шахтаря та Зорі, однак істинні гурмани від футболу обов'язково переглянуть битву між Минаєм та Олімпіком. Обидва колективи провалили старт другого кола чемпіонату: закарпатці згоріли Львову на власному полі й зазнали розгрому від Олександрії на виїзді (завдавши всього один удар по воротах) – донеччани ж програли Динамо та СК Дніпру-1, після чого вразили спільноту звільненням Ігоря Климовського. Вже навіть важко порахувати, як часто Владислав Гельзін відправляв його у відставку. Натомість, тренувати "олімпійців" прийшов Юрій Калітвінцев.

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У нового тренера ще є невеличкий запас очок для експериментів (а от про єврокубки вже варто забути), чого не скажеш про Василя Кобіна. Його Минай зараз йде на останній позиції у турнірній таблиці з найменшою кількістю забитих м'ячів (10, стільки ж і у Львова) та є третім в УПЛ за кількістю пропущених (28). Десь "лисам" і не щастить, адже у таблиці очікуваних очок вони не добрали аж шість залікових балів – в тому ж поєдинку зі Львовом вони не заслужили на поразку. Так чи інакше, тепер відступати нікуди. Минай повинен перемогти за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кичак, Цимбалюк (Олімпік)

Дискваліфіковані: Політило (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Минай – Олімпік

Минай: Попович – Матіч, Маємбе, Карась – Книш, Сніжко, Нурієв, Малепе – Кожанов, Мілевський – Шиндер

Олімпік: Чекотун – Пасіч, Драмме, Снурніцин, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Завійський, Хамелюк, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Олімпік при Ігорі Климовському не демонстрував поганого футболу, але змазав матч проти СК Дніпро-1 через брак кадрів та загальну перевагу суперника в якості. Минай же точно не переважає донеччан у силі, а тут ще й Нкенг з Лебеденком повертаються в їхню основу – та і фактор зміни тренера завжди дає короткочасний імпульс команді.

Закарпатці ж навіть зі Львовом не змогли зачепитись за очки, а у поєдинку проти першого ж сильного суперника підопічні Василя Кобіна згоріли без спротиву. Олімпік, звісно, послабше за Олександрію, але цей колектив сповідає активний атакувальний футбол – і Юрій Калітвінцев є його адептом. Саме тому можна прогнозувати перемогу донеччан.

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