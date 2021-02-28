Минай приймав Олімпік в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Минай швидко відкрив рахунок у поєдинку завдяки реалізованому пенальті, але гості з відповіддю також не забарились. Наприкінці першого тайму арбітр призначив ще один 11-метровий у ворота гостей, дозволивши Нурієву відзначитись дублем.

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Друга половина зустрічі минуло спокійно, без гострих моментів і, відповідно, без голів. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу закарпатців за останні 6 поєдинків турніру.

Минай розташувався на 11-й сходинці таблиці УПЛ, Олімпік – 8-й.

Олімпік програв Минаю у дебютному матчі під керівництвом Калітвінцева – закарпатці перемогли вперше за п'ять турів УПЛ