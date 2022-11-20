В рамках 14-го туру УПЛ Минай приймає Металіст, а Кривбас зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Металіст

Внаслідок зимового Мундіалю практично в усіх вищих дивізіонах настала тривала пауза. Прапор елітного клубного спорту передали УПЛ, для якої навіть чемпіонат світу не є причиною тиснути на гальма – до 7 грудня наш чемпіонат не зупинятиметься. Прекрасний вибір для тих, хто збирається бойкотувати ЧС-2022 або ж просто є футбольним гурманом.

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Особливо важливим сьогоднішній день є для харківських фанів, адже обидва їхніх клуби проведуть важливі поєдинки. Зокрема, Металіст приїхав у гості до Минаю, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію. Великий перебір за голами й очками при надзвичайному фарті в обороні (найслабшій в УПЛ) не міг тривати вічно, хоча "жовто-сині" ще недавно боролися за місце в єврокубках – нині ж їхній відрив від зони вильоту становить всього 5 очок.

У Миная ситуація протилежна. Закарпатців вихваляють за їхній обдуманий футбол, однак результатів він не приносить. За весь сезон підопічні Володимира Шарана здобули лише дві перемоги, набравши 10 залікових балів, а безвиграшна серія "лисиць" нараховує вже чотири тури. Тиждень тому їм пощастило уникнути поразки від Руху, але покинути зону вильоту нічия не допомогла – для цього необхідно набрати три очки.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Вишневський, Коломоєць (обидва під питанням) – Чайковський (під питанням)

Дискваліфіковані: Танковський (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Минай – Металіст

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Колесник

Металіст: Костик – Романюк, Порох, Мізюк, Каплієнко – Панасенко, Чідомере – Підлепенець, Демченко, Картушов – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай і Металіст перебувають в поганій ігровій формі, а зараз у них ще й з кадрами не все гаразд. Харків'янам не вистачатиме у центрі поля Танковського – у закарпатців же під великим сумнівом участь досвідчених Вишневського й Коломойця. Рівноцінної заміни у Володимира Шарана немає.

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Обидві команди мало забивають і регулярно пропускають, а явної переваги один над одним у них немає. Букмекери у цій зустрічі не бачать фаворита – і ми з ними солідарні. Результативна нічия здається найбільш вірогідним підсумком матчу.

Кривбас – Металіст 1925

Металіст 1925 проведе поєдинком з Кривбасом. Ситуація у харківського колективу точно така ж, як і у Металіста – колектив роздає очки направо й наліво, а значного прогресу не помітно. Після несподіваного звільнення Валерія Кривенцова "жовто-сині" видали 4-матчеву безвиграшну серію із сумарним рахунком 2:8, хоча тиждень тому її вдалося зупинити вольовою перемогою над Інгульцем (2:1).

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Чи стане вона поворотною точкою для Металіста 1925? Подивимось, а поки що варто констатувати шалені проблеми в обороні – підопічні Едмара й Голодюка входять у топ-3 команд за гостротою допущених біля власних воріт моментів. У таблиці очікуваних очок вони мали б перебувати на передостанній сходинці, однак поки що вдається триматись на десятій. Права на осічку нині вже практично не залишилось, адже від зони вильоту харків'ян відділяють всього 4 залікових бали.

Кривбас же під кінець першої половини сезону став оживати. До кінця жовтня новачок УПЛ не виграв жодного матчу, хоча інвестиції у склад були надзвичайно крутими (та і тренера підписали зіркового) – втім, в останніх п'яти турах колектив здобув аж три перемоги. Жертвами криворіжців стали Інгулець (2:1), Ворскла та Металіст (по 1:0). Завдяки цим успіхам вдалося покинути четвірку аутсайдерів.

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Прогрес підопічних Юрія Вернидуба не є випадковим. У таблиці очікуваних очок вони взагалі йдуть на дев'ятій позиції, хоча кількість і якість моментів поки що залишають бажати кращого – за 12 турів команда награла на 14 голів, забивши всього 8. Взагалі, для Кривбаса настав час видавати свій максимум, адже турнірна ситуація дуже хитка. Від 10-ї сходинки, як і від зони вильоту, новачка УПЛ відділяють два залікових бали. .

Кадрова ситуація

Травмовані: Вернидуб (Кривбас; під питанням)

Відсутні з інших причин: Борячук (Металіст 1925; не потрапляє в заявку)

Дискваліфіковані: Понєдєльнік – Мартинюк, Шершень

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Металіст 1925

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Стецьков, Ловріч, Дібанго – Банада, Капіч – Задерака, Хомченовський, Волошин – Дебелко

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Безуглий, Курило, Жичиков – Вачіберадзе – Ременюк, Габелок, Кравченко, Русин – Зубков

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери безапеляційно надають перевагу Кривбасу. З ними можна погодитись. Криворіжці протягом останнього місяця набрали хід, здобувши три перемоги, та і склад у них потужніший – ну, як мінімум, досвідченіший. До того ж Металіст 1925 залишився без провідних опорника та фулбека (а Борячук таємниче зник із заявки після відходу Кривенцова).

Словом, усі козирі – в руках Юрія Вернидуба. Ми віримо, що його підопічні не підведуть тренера й здобудуть ще одну перемогу. Тим паче, у рідному місті. Коли, як не зараз.

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