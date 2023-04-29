Минай – Металіст 1925 – 1:1 – відео голів та огляд зустрічі
18:11 - Читать на русском
Минай та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Минай – Металіст 1925 на "Футбол 24".
завершено
Микита Безуглий 52’
52’ Микита Безуглий
Команди обмінялись гострими моментами в першому таймі. Безуглий трохи не влучно пробив після подачі кутового, а Минай відповів гарматним пострілом Нємчанінова. Воротар ледве впорався з ударом, а Вишневський після добивання влучив у стійку.
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Металіст 1925 повів у рахунку на 52 хвилині. Вачіберадзе подав з кутового, а Безуглий вгатив м'яч у верхній кут. Вітенчук зрівняв рахунок на 73 хвилині, реалізувавши пенальті.
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