Минай та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Минай – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Команди обмінялись гострими моментами в першому таймі. Безуглий трохи не влучно пробив після подачі кутового, а Минай відповів гарматним пострілом Нємчанінова. Воротар ледве впорався з ударом, а Вишневський після добивання влучив у стійку.

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Металіст 1925 повів у рахунку на 52 хвилині. Вачіберадзе подав з кутового, а Безуглий вгатив м'яч у верхній кут. Вітенчук зрівняв рахунок на 73 хвилині, реалізувавши пенальті.