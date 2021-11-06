Минай – Маріуполь

Минай під керівництвом Ігоря Леонова взяв непоганий старт, розписавши нічиї з Десною та Рухом і продемонструвавши досить агресивний футбол зі значною кількістю моментів. Так закарпатці в УПЛ не грали ще ніколи – втім, СК Дніпро-1 тиждень тому швидко опустив команду на землю, забивши три голи у перші півгодини й практично нічого не дозволивши біля власних воріт. Внаслідок цього погрому "лиси" не змогли покинути зону плей-офф за виживання, залишившись у чотирьох очках від дна таблиці з 13-матчевою безвиграшою серією.

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На ньому загрузнув Маріуполь, який програв у шести матчах УПЛ поспіль (плюс, поступився Динамо в Кубку) і який за весь чемпіонат виграв лишень раз. В якийсь момент мова навіть йшла про відставку Остапа Маркевича, але після двох поєдинків з динамівцями це питання, ніби-то, зняли з питання денного – керівництво виявилось задоволеним футболом азовців. Він і справді не такий низький, як здається по таблиці (чого лишень коштують три голи у ворота підопічних Мірчі Луческу), але нестабільність та жахлива оборона не відпускають команду з дна.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Селезньов (Минай)

Травмовані: Кулаков, В'юнник, Світюха (Маріуполь; усі – під питанням)

Орієнтовні склади на матч Минай – Маріуполь

Минай: Пеньков – Гончар, Матіч, Семенко, Синьогуб – Петрусенко, Хахльов – Мякушко, Кулієв, Білоног – Ахмедзаде

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Удод, Мампасі, Стасюк – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Микитишин – Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маріуполь сьогодні б влаштувала і нічия, адже команда занадто довго не набирала ніяких очок. Рівень футболу азовців в останніх поєдинках дійсно піднявся. Минай також став сильнішим, але закарпатцям потрібна перемога – от тільки реалізація у них сильно шкутильгає.

У цьому матчі може бути зафіксовано будь-який результат. Враховуючи, що обидва колектив набрали певний хід, ризикнемо поставити на нічию.

Чорноморець – Рух

Чорноморець підходить до зустрічі з 9-матчевою безвиграшною серією в УПЛ (плюс, поступився Шахтарю в 1/8 фіналу Кубка). В чемпіонаті одесити востаннє перемагали аж 16 серпня, у Маріуполі – з того часу "моряки" зуміли переграти лишень Прикарпаття в Кубку.

Внаслідок цього жахливого відрізку підопічні Юрія Мороза опустилися у зону вильоту на передостанню позицію в таблиці УПЛ, хоча переважна більшість їх матчів не виглядає жахливо. Команда створює достатньо моментів, але страждає від низької реалізації та жахливої оборони. Тим не менш, у попередньому турі їй вдалося зупинити переможну ходу Ворскли (та ще й на її полі) – а це значить дуже багато.

Рух у попередньому турі пробив дно, завдавши всього 1 удар по воротах у домашньому матчі проти Олександрії. До цього абсурду все йшло давно – львів'яни під керівництвом Леоніда Кучука не бажають грати у футбол, створюючи мізерну кількість моментів (за чемпіонат команда награла на 7 очікуваних голів, забивши 10). Такий важкий для перегляду стиль навіть спровокував конфлікт Віктора Вацка з Григорієм Козловським.

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Тим не менш, результат у "жовто-чорних" є. Рух тримається на десятій позиції й не знає поразок у трьох матчах поспіль, а у кубковій зустрічі проти Зорі колектив тримав "нулі" до 100-ї хвилини. Словом, їхній футбол важкий не тільки для перегляду, а й для суперників.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Смирний – Кузик

Травмовані: Мартиненко – Климчук, Дідик, Костевич

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Рух

Чорноморець: Кучерук – Путря, Біловар, Дубко, Кузик – Вачіберадзе – Цітаішвілі, Михайленко, Ісаєнко, Авагімян – Ванат

Рух: Паньків – Сич, Стаменковіч, Мартинюк, Мисик – Федорчук, Карасюк – Руніч, Таллес, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Леонід Кучук готовий грати на "нуль" до Другого пришестя, а Чорноморець не може забити гол ні з пенальті, ні з трьох метрів, ні при грі у більшості протягом 70 хвилин. Сьогодні ще й фактор рідних трибун одеситам не допоможе, адже матч перенесли у Львів (домашній стадіон готується прийняти збірну).

Ніхто не здивується, якщо Рух завершить поєдинок взагалі без ударів, але зіграє внічию. Саме на неї ми і поставимо.

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