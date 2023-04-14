В рамках 21-го туру УПЛ Минай зустрінеться з Кривбасом, а Інгулець прийме Колос. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Кривбас

За Володимира Шарана дуже прикро. Минай демонструє доволі непоганий футбол, з хорошим пресингом, якісною статистикою в обороні та ефективною вертикальністю. Це – осмислена гра, яка на окремих відрізках здатна створювати проблеми навіть Динамо. Втім, жахлива реалізація, привози захисників, помилки арбітрів та навіть тривала епідемія вірусу не дали закарпатцям вирватись із зони перехідних матчів.

За шість матчів навесні "лисиці" здобули всього одну перемогу, зазнавши чотирьох поразок. Щоправда, три з них завдали Динамо, Шахтар і Зоря. Тиждень тому Минай розписав нічию з Колосом, стилістично схожим на Кривбас, однак цього мало – команді потрібна перемога. Сил для неї точно вистачить, але важливо забивати свої моменти.

За очікуваними показниками закарпатці мали забити вже на 5,47 м'ячів більше, ніж є зараз. У криворіжців ситуація ще гірша – колектив недозабив вже 8,71 очікуваних голів. Втім, хороше кадрове наповнення та відносно якісна оборона при схожому з Минаєм футболі призвели до кардинально кращих результатів. Підопічні Юрія Вернидуба набрали навесні 10 із 15 очок, програвши тільки Шахтарю й перегравши тиждень тому Зорю.

Це піднесло Кривбас аж на шосту позицію в турнірній таблиці. Зона Ліги конференцій не так і далеко – не вистачає всього чотирьох очок. Гра криворіжців виглядає занадто простою для прориву в єврокубки, але якщо є можливість, то треба боротись. Але тоді потрібно бити Минай без будь-яких але, що дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склад на матч Минай – Кривбас

Минай: Бандура – Нємчанінов, Кравчук, Горін – Гончар, Вітенчук, Шишка, Булеза – Твердохліб, Вишневський, Гечев

Кривбас: Кліщук – Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго – Банада, Приходько – Понєдєльнік, Капіч, Задерака – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери не бачать явного фаворита. Команди дійсно рівні й схожі – вони люблять гру другим номером, з короткими володіннями та закиданнями на хід. Кривбас у такому футболі ефективніший, та й кадровий потенціал у команди Юрія Вернидуба вищий.

Минай дає вищу інтенсивність при роботі без м'яча й стабільно видає відрізки домінування у 15-20 хвилин, однак на більше закарпатців просто не вистачає. У колективу відчувається стеля можливостей. У криворіжців вона вища, тож ми поставимо на перемогу гостей. Хоча в поєдинку між такими колективами цілком ймовірною є і нічия.

Інгулець – Колос

Петровці видали дуже потужний весняний відрізок, здобувши три перемоги в п'яти матчах, зокрема здолавши Динамо. Максимально впевнено. Що найбільш важливо, Інгулець переграв конкурентів у боротьбі за виживання (Металіст і Минай) – нехай і не без нюансів у вигляді дурних автоголів та ще більш дурних пенальті на останніх секундах.

Це дозволило відірватись від зони перехідних матчів аж на чотири очки, однак розслаблятись зарано. Тиждень тому підопічні Сергія Ковальця без шансів поступились Ворсклі, не витримавши інтенсивності полтавців. Колос такого ж темпу не видасть, та і загалом ковалівці не вражають своїм футболом навесні – довгий час їм не вдавалося забити бодай одного гола.

Втім, у попередньому турі підопічні Ярослава Вишняка перемогли Металіст 1925 з розгромним рахунком (3:0). І це ще "хліборобам" не щастить – у поточному сезоні вони недозабили вже 6 очікуваних голів. При цьому оборона у команди теж непогана, а Волинець покращує її своїми сейвами. Як наслідок, різниця між очікуваними пропущеними голами та реальними цифрами становить аж 7 м'ячів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Козак – Богданов

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Колос

Інгулець: Білик – Кучеренко, Ковалець, Ченбай – Нагієв, Кухарук, Запорожець, Смоляков – Головкін, Марусич, Кравчук

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Смирний – Болбат, Оріховський, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос може не подобатись своїм стилем, однак тут зібраний якісний склад, а серйозних провалів колектив не допускає. Інгульцю сьогодні буде дуже непросто. Букмекери теж так думають, виставивши схожі коефіцієнти на обидві команди

Петровцям надали невеличку перевагу, однак в таких матчах можливий будь-який результат. Команди приблизно рівні. Ми схиляємось до нічийного рахунку, але краще на цей поєдинок взагалі не ставити.

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