В рамках 15-го туру УПЛ 2023/24 Минай приймає Кривбас, Верес зіграє з Металістом 1925, а Ворскла – з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Кривбас

Минай після 14 турів УПЛ залишається єдиною командою без перемог, закономірно прописавшись на дні турнірної таблиці. У закарпатців найменше забитих голів (6) і найбільше пропущених (23) – зрештою, такий футбол коштував Володимиру Шарану роботи. Замість нього прийшов Желько Любеновіч, який дебютує в ролі головного тренера. До цього серб працював тренером-селекціонером Зорі, асистував коучу луганської U-19 та був асистентом у Залізничарі.

Призначення настільки недосвідченого спеціаліста в настільки важких умовах преса розцінила одностайно – Минай йде у Першу лігу. І клубу ще пощастить, якщо існування продовжиться. Втім, було б несправедливо ось так одразу гнобити новачка у тренерському цеху. Дуже хотілося б сказати, що Желько треба дати час, але його немає – від зони перехідних матчів Минай відстає на чотири очки, а від рятівної 12-ї позиції аж на сім. Перемагати потрібно терміново.

Кривбас після скандальної поразки від Динамо втратив лідерство у турнірній таблиці УПЛ, однак нічого страшного не сталося. Вже у поточному турі криворіжці зможуть наздогнати лідерів (СК Дніпро-1 і Полісся), адже відставання становить всього три очки – щоправда, дніпровці свій матч ще не зіграли. Що найбільш важливо, підопічні Юрія Вернидуба мають шанс відірватись від Шахтаря на п'ять залікових балів.

Про якусь кризу в грі Кривбаса мови не йде. Програш динамівцям мав тактичний характер – команда намагалася високо пресингувати й була покарана за високі позиції, хоча могла просто сісти у низький блок. Кияни б мало що зробили б проти такої оборони. Як правило, криворіжці грають значно прагматичніше. Хай там як, їхня перевага над нинішнім Минаєм не підлягає сумніву.

Кадрова ситуація

Травмовані: Булеза, Воробчак – Семенов, Якимець, Соса

Дискваліфіковані: Мельник – Бескоровайний

Орієнтовні склади на матч Минай – Кривбас

Минай: Бандура – Дмитрук, Кравчук, Нємчанінов, Солдат – Петько, Ралюченко – Гечев, Одарюк, Твердохліб – Гунічев

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Звісно, в УПЛ можливі будь-які варіанти розвитку подій. Тим паче, на вогкому закарпатському газоні. До несподіваних поворотів у матчах рідного болота звикати не доводиться (в цьому плані Україна навіть цікавіша за АПЛ), однак об'єктивно тут нічого обговорювати.

Кривбас повинен перемагати Минай. Будь-який інший результат стане суперсенсацією.

Верес – Металіст 1925

Верес штормить все сильніше. Якщо раніше питання виникали тільки до гри (і до мутної трансферної політики), то тепер з'явились новини щодо процедури банкрутства клубу. Іван Надєін запевняє, що це не баг, а фіча – процедуру він називає оздоровленням і відновленням довіри інвесторів. Втім, саме з таких заяв усе й починається...

Але Сергію Лавриненку такий розклад йде навіть у плюс, адже зараз клубу не до кадрових зрушень. А відставка була дуже близькою, враховуючи 8-матчеву безвиграшну серію, перебування у зоні прямого вильоту й відверто регресуючий футбол. Команді дуже бракує якісної реалізації (недозабили вже 7 очікуваних голів), однак у спарингу з Колосом вдалося перемогти – можливо, це початок відродження?

Тим паче, що сьогоднішній суперник зіткнувся з колосальними кадровими труднощами. Металіст 1925 втратив одразу п'ять футболістів основного ростеру, хоча варто віддати належне менеджменту – майже на всіх позиціях є рівноцінна альтернатива. Крім того, через дискваліфікацію на лавці не буде Олега Голодюка з асистентом.

І навіть такий вразливий колектив становить серйозну небезпеку для Вереса. Останнім часом харків'яни демонстрували непогану гру й здобували результат – за три попередніх тури вони розписали бойову нічию з Ворсклою, перемогли Чорноморець (у більшості) й дали бій Поліссю (поразка сталася через неоднозначний пенальті). Та і перед цим у Металіста 1925 вистачало ігрових проблисків.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин, Хондак – Кравченко, Червак, Безуглий, Рудавський

Дискваліфіковані: Вовченко – Жичиков

Орієнтовні склади на матч Верес – Металіст 1925

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Гагун – Кучеренко, Кухарук – Шестаков, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Є. Ткачук, Коваленко – Вачіберадзе, А. Ткачук, Мартинюк – Арі, Борячук, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Металіст 1925 виглядає сильніше за Верес, однак сьогодні команді бракуватиме глибини складу. До того ж, попри всі старання, феєричною гру "жовто-синіх" не назвати. Рівняни ж не забивають занадто багато очікуваних голів – а будь-який статистичний перегин має властивість вирівнюватись по ходу сезону. Це значить, що рано чи пізно безвиграшна серія рівнян завершиться.

У таких матчах дуже багато вирішує рандом. Краще на них не ставити.

Ворскла – ЛНЗ

Ворскла протягом останнього місця набрала хід, однак стабільності бракує. Бойова нічия з Металістом 1925 змінилась яскравим розгромом Оболоні в Кубку, після якого сталися "нулі" з Минаєм – щоправда, там і газон був жахливим, і арбітраж, і пенальті не забили. А потім сталася доволі впевнена, однак мінімальна перемога над Оболонню в УПЛ, яку великою мірою зробив Кане.

Поки що полтавці тримаються на дев'ятій позиції, однак до зони єврокубків не так і багато – всього-то шість очок. Навряд чи "зелено-білим" вдасться ліквідувати цей розрив до зимової паузи, але скоротити його цілком реально. Проблемою є лишень слабка кадрова глибина, яку не завжди вдається компенсувати тактикою.

А тактика ворсклянам сьогодні потрібна. ЛНЗ – надзвичайно незручний суперник, який під керівництвом Олега Дулуба програв тільки Шахтарю й Динамо. Перед міжнародною паузою черкасці здолали Зорю й розгромили Оболонь, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Від полтавців їх відділяють два очки, а від зони перехідних матчів – три. За таких умов команді не потрібні додаткові мотиваційні спічі.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – ЛНЗ

Ворскла: Ісенко – Пердута, Павлюк, Крупський, Корнієнко – Челядін, Нестеренко – Феліпе, Кане, Якубу – Степанюк

ЛНЗ: Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков – Наумець, Хобленко, Пасіч

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Ставити на конкретний результат не станемо. Ворскла сильна в роботі без м'яча, але є проблеми в позиційному наступі. ЛНЗ круто захищається, однак попереду критично залежний від наявності простору.

Але голів має бути більше двох. На це натякають і результати останніх матчів, і неготовність полтавців пресингувати довго, і хороша форма лідерів атаки обох команд.

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