Дирекція вітчизняної Прем'єр-ліги нарешті знайшла місце в календарі змагань для проведення поєдинку 3-го туру чемпіонату між закарпатським Минаєм і ковалівським Колосом.

Матч Минай – Колос відбудеться 24 листопада, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Початково зустріч була запланована на 8 серпня. Ініціатором перенесенення поєдинку став Колос. Ковалівці в той час готувалися до двобою з карагандинським Шахтарем у Лізі конференцій. Календарні зміни, однак, "хліборобам" не допомогли – обидва матчі з казахами вони звели внічию 0:0, а в серії пенальті домашнього поєдинку програли.

Відзначимо, що за два місяці після 3-го туру обидві команди встигли змінити керманичів. Минай нещодавно очолив Ігор Леонов, а ковалівців наразі тренує Сергій Кузнецов.

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