В рамках 3-го туру УПЛ Минай приймає Колос, а Олександрія зустрінеться з Металістом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Колос

Минай в УПЛ завжди був проблемною командою, але перші матчі сезону "лисицям" завжди давалися. От і тиждень тому закарпатці стартували, ледь не відібравши очки у Олександрії. Підопічні Володимира Шарана швидко пропустили, але змогли звести матч проти міцнішого суперника до в'язкого "болота" з купою єдиноборств без моментів – і, зрештою, дочекались помилки "містян", відігравшись у компенсований час. Щоправда, олександрійці вирвали перемогу всього через хвилину.

Минай довів здатність нав'язувати свій сценарій гри. Така стійкість настільки вразила Селезньова, що той таки підписав новий контракт з "лисицями" – і це дуже важливо для команди, адже їй бракувало якісного підсилення влітку. Євген в умовах падіння рівня чемпіонату цілком може замахнутись на свій омріяний рекорд УПЛ, а матч проти Колоса є особливо важливим для легендарного форварда. Сьогодні він має з'явитись на полі.

Ковалівці розпочали сезон з двох поспіль "сухих" перемог (над Кривбасом і Рухом). Обидві важко назвати яскравими – це були типові поєдинки з величезною кількістю єдиноборств і мінімумом гостроти. Тим не менш, "хлібороби" здолали своїх суперників заслужено. Особливо небезпечно Колос виглядає на стандартах та після кросів, забивши в таких ситуаціях два з трьох своїх голів.

Колос після перформансу Безбородька в першому матчі Зорі одразу ж повернув його із оренди, що принесло миттєвий успіх. Денис шикарно увійшов у гру з Рухом, класно відкриваючись за спинами захисників і забивши переможний м'яч. Крім того, варто відзначити Болбата – його асист у попередньому турі був просто космічним. Словом, з кадрами у ковалівців проблем немає, та і футбол "хліборобів" виглядає переконливо. Фаворитами сьогоднішнього протистояння варто назвати саме підопічних Ярослава Вишняка.

Орієнтовні склади на матч Минай – Колос

Минай: Бандура – Трубочкін, Гончар, Горін, Немчанінов – Хахльов, Твердохліб – Кулієв, Вітенчук, Касімов – Селезньов

Колос: Волинець – Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець – Оріховський, Мілько – Болбат, Ільїн, М'якушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поставимо на перемогу Колоса. Минай навіть за власного сценарію гри з Олександрією був близьким лише до відскоку, а ковалівці розуміються на такому футболі набагато краще за нинішніх "містян". При цьому Колос довів здатність бити різні команди – Кривбас намагався домінувати в роботі з м'ячем, а Рух продемонстрував приблизно той же футбол, який сьогодні покажуть "лисиці".

Результат був одним і тим же, тож варто констатувати істотну перевагу підопічних Ярослава Вишняка. "Хлібороби" повинні виграти цей матч.

Олександрія – Металіст

Олександрія стартувала з двох перемог у новому сезоні УПЛ. Простими їх не назвати, але суперники та кліматичні умови не сприяли феєрії – підопічні Юрія Гури бігали за 30-35 градусної спеки проти Інгульця й Миная. Ці колективи заточені на руйнування, що значно простіше, ніж створення моментів. Тим не менш, обидві звитяги "містян" були абсолютно заслуженими.

Олександрійці зараз більш орієнтовані на гру першим номером. Благо, кадровий підбір дозволяє це робити. Андердоги непогано "в'яжуть" їхній футбол, але рівень команди Юрія Гури дозволяє перемагати на класі. Втім, у тактичному плані все також доволі симпатично – особливо це стосується роботи фулбеків (Мірошніченко дає ширину, Цуріков часто заходить в центр). Крім того, класно відкривається юний нападник Кобзар.

Дуже цікаво поглянути, як ця система працюватиме на тлі більш відкритого суперника. Металіст перед стартом сезону недооцінили, адже харків'яни втратили понад 20 футболістів (перше за все, легіонерів) і перспективного тренера – втім, у стилістичному плані відкату не сталося. Під керівництвом Олега Ратія цей колектив продовжує працювати у доволі високому темпі, з непоганим пресингом і комбінаціями на чужій третині. В такому режимі вдалося впевнено розбити Рух.

З Інгульцем тиждень тому вийшло не так яскраво (матч завершився внічию), але знову ж таки варто згадати про спеку. В цілому ж, Металіст довів здатність як створювати моменти самотужки, так і якісно контратакувати – не вистачає тільки певної стабільності. На окремих відрізках зустрічі "жовто-сині" втрачають контроль над грою, причому ці відрізки можуть бути доволі тривалими. У зустрічі з Олександрією ця вразливість може дорого коштувати.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

Металіст: Рибка – Романюк, Мізюк, Федорів, Каплієнко – Ралюченко – Підлепенець, Панасенко, Танковський, Картушов – Коркішко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди виглядають симпатично, але у Олександрії більший запас міцності. Харків'яни мають слабшу лавку запасних, а їхній сьогоднішній суперник ще й доволі зіграний – попри відчутне оновлення складу, "містяни" зберегли кількох важливих лідерів і відточують свій стиль вже другий рік.

Нічия є цілком вірогідною, але Олександрія здається сильнішою за нинішній Металіст. Ризикнемо поставити на перемогу господарів.

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