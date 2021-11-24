УЄФА підготовала для європейський вболівальників маленький аперетив перед матчами ЛЧ, виставивши на 17:30 поєдинок Ліги Європи між Наполі та Спартаком, однак українські фанати отримали від рідненької УПЛ елітний контент – Минай зустрінеться з Колосом о 17:00. Цей двобій мав відбутись ще у серпні, однак тоді його перенесли через прохання керівництва ковалівців.

Тоді здавалося, що "хлібороби" гратимуть у Лізі конференцій, тож команді необхідний відпочинок. Василь Кобін, своєю чергою, бідкався через несподівану паузу в календарі – "лиси" стартували у новому сезоні з перемоги над Олександрією. Багато хто повірив, що закарпатці зможуть навести шум в УПЛ після свого неймовірного повернення.

Минуло літо, майже пройшла осінь. Минай після звитяги в 1-му турі не виграв жодного матчу, тримаючись на передостанній позиції й програвши друголіговому ЛНЗ в Кубку України. Прихід Ігоря Леонова замість Кобіна дещо освіжив атаку – команда забила по два голи Руху й Інгульцю, а у зустрічі з Десною "лиси" змарнували вагон моментів. В цих поєдинках закарпатці не програли, а от з Маріуполем у рідних стінах сталося фіаско. Про розгром від СК Дніпра-1 за 30 хвилин краще взагалі не згадувати.

Словом, Минай поступово додає, але ситуація у всіх аспектах залишається важкою. У Колоса справи не кращі – ковалівці теж змінили тренера, але під керівництвом Сергія Кузнєцова вдалося виграти лишень у двох матчах з восьми. Його оперативно змінили на Ярослава Вишняка, у якого перший млинець виявився гливким – він програв Шахтарю. Та поразка стала п'ятою поспіль для "хліборобів". Команда максимально наблизилась до четвірки акутсайдерів.

Втім, на вихідних Колос зумів зупинити вільне падіння, мінімально перегравши Десну у матчі з двома вилученнями. Тим не менш, сіверяни виглядали набагато краще, а ковалівців почасти відверто грали на відбій. Про якесь подолання кризи за такого футболу говорити зарано – команді банально пощастило. З іншого боку, по ходу сезону фарту їй не вистачає – "хлібороби" недозабили 6 очікуваних голів і недобрали мінімум 4 очки (згідно з даними Wyscout).

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Месхі – Сантос, Богданов

Орієнтовні склади на матч Минай – Колос

Минай: Волинець – Золотов, Новак, Петров, Чорноморець – Мілько, Задоя – Чурко, Костишин, Ільїн – Лисенко

Колос: Кучер – Гончар, Матіч, Горін, Синьогуб – Хахльов, Петрусенко – Ахмедзаде, Кулієв, Байдал – Селезньов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поки що важко робити якісь глобальні висновки по Колосу Ярослава Вишняка. Перші два матчі не вразили, але програшну серію вдалося зупинити. Минай же виглядає набагато переконливіше – закарпатці створюють багато моментів, забивають по два голи, заробляють пенальті й капітально провалюються лишень на тлі реально сильних опонентів.

Крім того, кадрова ситуація "лисів" значно краща, ніж у "хліборобів". З огляду на вищезазначені факти, ми пропонуємо ставити на перемогу господарів.