Минай приймав Колос в рамках 20-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Малоймовірно, що хтось з глядачів очікував на гольову феєрію від поєдинку в Ужгороді, але командам вдалось перевершити себе.

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Відверто нудні "нулі" на табло. У першому таймі активнішими виглядали підопічні Костишина, після перерви яскравішим був Минай. В обох випадках гостроти було вкрай мало, рахунок цілком логічний.

Після 20-ти турів Колос залишився на 6-й сходинці, Минай на два очки випереджає зону вильоту.

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