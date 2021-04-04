Минай – Колос – 0:0 – відеоогляд матчу
17:20 - Читать на русском
Минай приймав Колос в рамках 20-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Малоймовірно, що хтось з глядачів очікував на гольову феєрію від поєдинку в Ужгороді, але командам вдалось перевершити себе.
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Відверто нудні "нулі" на табло. У першому таймі активнішими виглядали підопічні Костишина, після перерви яскравішим був Минай. В обох випадках гостроти було вкрай мало, рахунок цілком логічний.
Після 20-ти турів Колос залишився на 6-й сходинці, Минай на два очки випереджає зону вильоту.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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