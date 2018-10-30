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Минай – Динамо: на матч продані усі квитки

15:37 1181 Читать на русском
Минай – Динамо: на матч продані усі квитки
Минай – Динамо: ужгородці монтують додаткові місця та продають квитки по 250 – 400 гривень

Матч 1/8 Кубка України між Минаєм та Динамо викликав ажіотаж серед глядачів.

Завтра, 31 жовтня, Минай прийматиме Динамо у матч 1/8 фіналу Кубка України.

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Минай продав усі квитки на матч, повідомляє повідомляє офіційний сайт клубу.

Стадіон ужгородців вміщає 1300 глядачів, квитки на основні трибуни коштували 400 гривень. Також клуб змонтував додаткові 3000 місць, ціна на які була 250 гривень.

Матч Минай – Динамо стартує о 14:00.

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
19
год
:
48
хв
Динамо
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Теги
Кубок України Минай Минай Минай - Динамо
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:
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хв
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14:00
Динамо
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