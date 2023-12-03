Матч 16-го туру між Минаєм та Динамо буде зіграний вже в інший день.

Гра Минай – Динамо була перервана вже на 2-й хвилині через повітряну тривогу по всій території України.

Динамо не захотіло відновлювати матч з Минаєм – команди провели на полі хвилину, гру офіційно скасовано

Офіційні особи ухвалили рішення припинити матч через затяжну тривалість тривоги, повідомляє сайт УПЛ. Раніше повідомлялось, що поєдинок не продовжили через відсутність на стадіоні Миная штучного освітлення. Нова дата матчу буде визначена додатково.

Найімовірніше, матч дограють вже навесні. Динамо не хотіло переносити гру на завтра, оскільки 7 грудня потрібно віддавати "борг" Металісту 1925 за 3 тур.

Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ