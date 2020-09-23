Четвертий тур УПЛ триватиме два дні. VAR на поєдинках використовуватись не буде, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УПЛ визначила найкращого тренера 3-го туру: його команда – сенсаційний лідер чемпіонату

26 вересня (субота)

Минай – Динамо – Віталій Романов (Дніпро)

Ворскла – Маріуполь – Володимир Новохатній (Київ)

Олександрія – Дніпро-1 – Юрій Пасхал (Херсон)

27 вересня (неділя)

Львів – Зоря – Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Шахтар – Олімпік – Анатолій Абдула (Харків)

Десна – Рух – Денис Шурман (Київська обл.)

Колос – Інгулець – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Зазначимо, що за підсумками трьох турів у чемпіонаті України сенсаційний лідер – Ворскла здобула 9 очок з 9 можливих та очолює турнірну таблицю.

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