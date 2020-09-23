Минай – Динамо розсудить Романов: УПЛ призначила арбітрів на матчі 4-го туру
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на чергові матчі чемпіонату України сезону 2020/2021.
Четвертий тур УПЛ триватиме два дні. VAR на поєдинках використовуватись не буде, повідомляє офіційний сайт УАФ.
УПЛ визначила найкращого тренера 3-го туру: його команда – сенсаційний лідер чемпіонату
26 вересня (субота)
Минай – Динамо – Віталій Романов (Дніпро)
Ворскла – Маріуполь – Володимир Новохатній (Київ)
Олександрія – Дніпро-1 – Юрій Пасхал (Херсон)
27 вересня (неділя)
Львів – Зоря – Олександр Омельченко (Слов'янськ)
Шахтар – Олімпік – Анатолій Абдула (Харків)
Десна – Рух – Денис Шурман (Київська обл.)
Колос – Інгулець – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Зазначимо, що за підсумками трьох турів у чемпіонаті України сенсаційний лідер – Ворскла здобула 9 очок з 9 можливих та очолює турнірну таблицю.
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