Минай – Динамо: півфінал Кубка України розсудить Монзуль, яка працювала на скандальному Класичному з незарахованим голом

УАФ оголосила склад суддівської бригади, яка працюватиме на півфінальному матчі Кубка України між Минаєм та Динамо.

Поєдинок між Минаєм та Динамо розсудить бригада на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На цьому ж поєдинку працюватиме VAR, за який відповідатиме Євген Арановський. Цікаво, що саме Монзуль прийняла резонансне рішення скасувати гол Сидорчука у ворота Шахтаря під час Класичного після перегляду відеоповтору через фол Попова проти Степаненка.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00.

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