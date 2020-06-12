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Минай – Динамо: півфінал Кубка України розсудить Монзуль, яка працювала на скандальному Класичному з незарахованим голом

13:39 65 Читать на русском
Минай – Динамо: півфінал Кубка України розсудить Монзуль, яка працювала на скандальному Класичному з незарахованим голом
Минай – Динамо / фото: О. Приходько

УАФ оголосила склад суддівської бригади, яка працюватиме на півфінальному матчі Кубка України між Минаєм та Динамо.

 

Поєдинок між Минаєм та Динамо розсудить бригада на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На цьому ж поєдинку працюватиме VAR, за який відповідатиме Євген Арановський. Цікаво, що саме Монзуль прийняла резонансне рішення скасувати гол Сидорчука у ворота Шахтаря під час Класичного після перегляду відеоповтору через фол Попова проти Степаненка.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України Катерина Монзуль Арбітри Минай Минай Відеоасистент арбітра (VAR) Минай - Динамо
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