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Минай – Динамо: півфінал Кубка України можуть змістити заради VAR

15:30 606 Читать на русском
Минай – Динамо: півфінал Кубка України можуть змістити заради VAR
Минай – Динамо: матч пройде 17 червня / ФК Динамо

Півфінальний поєдинок Кубка України між Минаєм та Динамо можуть змістити в часі.

 

Комітет арбітрів УАФ просить перенести матч Минай – Динамо з 14:00 на більш пізню годину. Причина – отримати можливість використання на поєдинку системи VAR. Якщо час початку гри залишиться таким же, то системи відеоповторів на матчі, найімовірніше, не буде, зазначає Sport Arena.

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Наразі поєдинок Минай – Динамо запланований на 17 червня. Гра пройде у Минаї – селі поблизу Ужгорода. Звісно, команди гратимуть без уболівальників.

До слова, півфінальна стадія Кубка України складається з одного матчу. Іншого фіналіста визначать Маріуполь та Ворскла, а вирішальний матч пройде 8 липня на Арені Львів.

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