Минай – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Наставник Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після півфінального поєдинку Кубка України проти Миная (2:0).

"Усі кубкові матчі – з Шахтарем, Олександрією – важливу роль відігравали. Кубок не терпить, якщо можна так сказати, неповаги до себе, тому всі ці поєдинки були для нас важливими, і я дуже радий, що Динамо буде грати в фіналі Кубка України. Це дуже важливо для команди – боротися за кожен трофей.

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Було досить-таки непросто, це Кубок – в одній грі вирішується все. Тому після матчів, які у нас були останнім часом, нам потрібно було знайти емоції та сили, щоб зіграти, перш за все, так, як цього вимагає результат. Радий, що нам сьогодні це вдалося. А щодо розбору гри – на це потрібен час. Потрібно не тільки намагатися, а розв'язувати всі питання в дебюті матчу. Забивати 3-4 м'ячі і спокійно, без жодних нервів, догравати зустріч.

Рефері? Зустрічі, на які потрапляє ця бригада арбітрів, у нас завжди непрості.

Спасибі фанатам за те, що змогли приїхати. Можливо, і місцеві вболівальники були. Трохи відчувалася атмосфера стадіону – не повною мірою, але вона відчувалася. Спасибі уболівальникам і Динамо, і Миная за те, що знайшли можливість повболівати за свої команди, хоч і за межами стадіону", – цитує Михайличенка офіційний сайт киян.

У фіналі Динамо зустрінеться з переможцем пари Маріуполь – Ворскла.

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